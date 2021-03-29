Москва, , 15:32 — REGNUM Певица и телеведущая Ольга Бузова записала песню совместно с TikTok-блогером Аней Pokrov (настоящее имя — Анна Покровская). Она опубликовала фрагмент клипа в своём Instagram-аккаунте 29 марта.

https://www.instagram.com/p/CM_o7qQqwDO/

Композиция Бузовой и Pokrov называется «Так сильно». Дата выхода сингла и полноценного клипа пока неизвестны.

Ранее Ольга Бузова выпустила новый клип на песню «Атомы». В видеоролике певица подтвердила слухи о своей беременности.

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