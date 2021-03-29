Москва, , 15:06 — REGNUM Заместитель председателя прошлого состава Центризбиркома России Николай Булаев переизбран на эту должность. Об этом председатель счётной комиссии Евгений Шевченко объявил 29 марта на первом заседании нового состава ЦИК.

По итогам тайного голосования, уточнил Шевченко, Булаев получил 13 голосов. Ещё один голос получил член ЦИК Александр Курдюмов, и ещё один бюллетень признали недействительнымю

Булаев поблагодарил коллег за поддержку.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта Эллу Памфилову переизбрали главой ЦИК на пятилетний срок. Секретарём комиссии избрана Наталья Бударина.

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