Рас-эль-Айн, , 15:02 — REGNUM В центре города Рас-эль-Айн в сирийской провинции Эль-Хасаке, находящейся на северо-востоке страны, взорвался заминированный автомобиль, в результате чего среди мирных граждан есть пострадавшие. Об этом 29 марта сообщает сирийское государственное агентство САНА.

«Несколько мирных граждан пострадали в результате подрыва взрывного устройства, установленного в автомобиле, в городе Рас-эль-Эйн на северо-западе провинции Эль-Хасаке», — говорится в сообщении.

Также указывается, что, по информации агентства, заминированный автомобиль был припаркован около одного из кафе в городе.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 марта стало известно, что в Сирии военные начали уничтожать боеприпасы, конфискованные во время освобождения окрестностей Дамаска от бандформирований.