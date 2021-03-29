Норильск, Красноярский край, , 14:58 — REGNUM В Норильске возбуждено уголовное дело против сотрудника администрации города. Как сообщили ИА REGNUM 29 марта в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии, он подозревается в крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По данным ведомства, фигурантом дела стал начальник правового управления администрации Норильска.

По предварительной версии следствия, с 2012-го по 2017 год он возглавлял некоммерческую организацию «Норильский городской социально-просветительский фонд «Юбилейный». Одновременно он являлся чиновником в горадминистрации, что противоречит законодательству о муниципальной службе.

Подозреваемый не хотел лишиться должности в администрации, но и покидать руководящую должность в фонде он тоже не планировал. Для этого чиновник разработал схему, согласно которой на должность директора фонда пригласил свою знакомую. Женщина согласилась выступить в роли руководителя юрлица без цели управления фондом. При этом она получала ежемесячную зарплату и иные выплаты. Чиновник оформил себя в должности советника, но фактически выполнял в фонде управленческие функции.

В результате с января 2018 года по декабрь 2020 года женщине (подставному руководителю) незаконно начислили и выплатили более 1,6 млн рублей. Это зарплата и иные выплаты. Деньги она присвоила, причинив ущерб городскому бюджету.

Расследование уголовного дела продолжается.

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