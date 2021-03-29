Красногорск, 29 марта, 2021, 15:00 — ИА Регнум. С 3 апреля в Подмосковье начнут проводить субботники. Об этом 29 марта сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин на заседании регионального правительства.

karel291 Субботник

Муниципальные субботники запланированы на 3, 10 и 17 апреля. Во время их проведения особое внимание будет уделено памятникам Великой Отечественной войны и паркам, а также общественным территориям.

«Областной субботник запланирован на 24 апреля. Муниципальные субботники у нас пройдут 3, 10 и 17 апреля», — сказал Хайкин.