Москва, , 14:59 — REGNUM По итогам февраля 2021 года на вторичном авторынке Дальнего Востока было продано на 44,4% больше автомобилей с пробегом, чем в феврале 2020 года. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

Новые автомобили

Так, если в феврале прошлого года на Дальнем Востоке было продано 7087 машин с пробегом, то в феврале этого года — 10 232 экземпляра. Отмечается, что среди федеральных округов России самый большой рост реализации машин с пробегом был зафиксирован в прошлом месяце на Дальнем Востоке.

Если сравнивать по количеству проданных подержанных автомобилей, то по этому показателю лидирует Центральный федеральный округ, где в прошлом месяце было перепродано 92 156 машин с пробегом — на 5% меньше, чем год назад.

В Приволжском ФО за отчетный период было реализовано 72 866 подержанных автомобилей (-3,4%), в Сибирском ФО — 42 727 машин с пробегом (+7,6%). На Урале было зафиксировано небольшое падение вторичного рынка — с 35 544 экземпляров в феврале 2020 года до 34 679 единиц в феврале текущего года.

На рынке Северо-Западного округа также отмечается падение перепродаж на 5,8% (34 323 шт.). Продажи выросли в Северо-Кавказском ФО. В прошлом месяце там были перепроданы 31 743 машины с пробегом, а в прошлом году — 29 432 штуки.

Напомним, по итогам февраля 2021 года на вторичном авторынке России было продано 360 982 авто.

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