Москва, , 14:57 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал обсуждать, почему запланированные на 27−28 марта протестные акции в Белоруссии не состоялась.

«Моё мнение, что не следует все-таки на наших ежедневных брифингах обсуждать внутренние дела Белоруссии», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что при подавлении оппозиционных выступлений в Белоруссии «идёт переформатирование действий протестунов и беглых».

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