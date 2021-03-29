Москва, , 14:56 — REGNUM Выводы экспертов журнала The Economist о том, что антироссийские санкции серьезно не помешают партнерству Германии и России, не выглядят поспешным. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 марта заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии Роста» Вадим Ковригин.

«Германский бизнес традиционно занимает значительную долю в российской экономике. Вывод экспертов о том, что санкции серьезно не помешают партнерству Германии и нашей страны, не выглядит поспешным, — сказал Ковригин. — Большая часть санкций в отношении России — точечные, принятые против конкретных физических или юридических лиц. Кроме того, европейские санкции выглядят значительно более размытыми и менее определенными, нежели, например, американские. В Европе традиционно бизнес весьма сильно отделён от государства, и коммерческие структуры не следуют в фарватере политики официальных властей».

Поэтому, как полагает Ковригин, можно твердо сказать, что российско-германское бизнес-сотрудничество будет развиваться и далее.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что сотрудничество России и Германии повлечёт за собой экономический рост в обеих странах, чему США постараются помешать.

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