Москва, 29 марта, 2021, 14:56 — ИА Регнум. Выводы экспертов журнала The Economist о том, что антироссийские санкции серьезно не помешают партнерству Германии и России, не выглядят поспешным. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 марта заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии Роста» Вадим Ковригин.

Иван Шилов ИА REGNUM Германия

«Германский бизнес традиционно занимает значительную долю в российской экономике. Вывод экспертов о том, что санкции серьезно не помешают партнерству Германии и нашей страны, не выглядит поспешным, — сказал Ковригин. — Большая часть санкций в отношении России — точечные, принятые против конкретных физических или юридических лиц. Кроме того, европейские санкции выглядят значительно более размытыми и менее определенными, нежели, например, американские. В Европе традиционно бизнес весьма сильно отделён от государства, и коммерческие структуры не следуют в фарватере политики официальных властей».

Поэтому, как полагает Ковригин, можно твердо сказать, что российско-германское бизнес-сотрудничество будет развиваться и далее.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что сотрудничество России и Германии повлечёт за собой экономический рост в обеих странах, чему США постараются помешать.