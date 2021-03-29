Нур-Султан, , 14:56 — REGNUM Более 41 тыс. граждан Казахстана сняты с очереди на получение жилья из-за выявленных несоответствий. Об этом говорится в ответе премьер-министра республики Аскара Мамина на соответствующий запрос депутатов.

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Глава правительства отметил, что в республике внедрена интегрированная информационная система учета очередников на жилье.

Мамин отметил, что после внедрения системы выявлено более 1,3 млн несоответствий по очередникам. В частности, обнаружены несоответствия по категориям очередников, наличию жилья и другим параметрам.

Глава правительства добавил, что граждане Казахстана, стоящие в очереди на получение жилья из государственного жилищного фонда, получили доступ к просмотру своей очереди на портале «электронного правительства».

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