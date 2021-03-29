Махачкала, , 14:54 — REGNUM Руководитель проекта Общероссийского народного фронта «Путешествуем по России» Денис Полунчуков обсудил развитие туризма в Дагестане с временно исполняющим обязанности министра по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан Расулом Ибрагимовым.

Как сообщил временно исполняющий обязанности министра, в Дагестане планируется создать пять туристических кластеров: «Прибрежный», «Горный», «Предгорный», «Дербент», «Охота и рыбалка на Ачикольских озерах». Расул Ибрагимов подчеркнул, что большое внимание в регионе уделяется и развитию инфраструктуры уже существующих туристических маршрутов. Так, например, будут построены тематические гостевые дома в районах известного кольцевого маршрута «Легенды Дагестана», который является визитной карточкой региона. Каждый гостевой дом будет иметь свою уникальность и национальный колорит.

Денис Полунчуков и Расул Ибрагимов рассмотрели возможности увеличения туристического потока. В прошлом году Дагестан посетили более 840 тыс. туристов, в этом году ожидается рост потока на 20−30%, который может превысить 1 млн человек. Врио министра добавил, что желающие отправиться в Дагестан могут воспользоваться как услугами крупных федеральных туроператоров, так и обратиться к любому из 62 региональных туроператоров, а на базе махачкалинского филиала Российского университета туризма и сервиса налажено обучение гидов-экскурсоводов. Координатор проекта ОНФ «Путешествуем по России» поинтересовался участием региона в программе туристического кешбэка, когда за покупку тура или бронирование гостиницы турист может получить компенсацию от государства в размере 20%, но не более 20 тысяч рублей. Расул Ибрагимов уточнил, что в Махачкале в этой акции участвуют четыре отеля и несколько региональных туроператоров.

«Я могу с уверенностью сказать, что Дагестан открыт сегодня для туристов. Республика очень многогранна: начиная от гастрономического, пляжного, горного, экстремального, спортивного, лечебного туризма до этно‑ и энотуризма (с дегустацией, потреблением и покупкой спиртных напитков). Красивейшие места, например, Сулакский каньон. Можно погрузиться в сельскую культуру, посмотреть объекты культурного наследия. Все это у нас в Дагестане есть. Туризм стоит в приоритете у главы республики. Сегодня применяются уже другие подходы к развитию туризма. Так, что ждем туристов», — подчеркнул Расул Ибрагимов.

«С каждым днем в Дагестан приезжает все больше путешественников, этому способствует развитое авиасообщение с другими регионами. Сейчас достраивается новое здание аэропорта Махачкалы, это будет современный терминал, который позволит увеличить пассажиропоток. Но уже сейчас путешественники, планируя свою поездку, могут получить всю необходимую информацию о республике и забронировать экскурсии через порталы Туристического информационного центра «Дагестан» и «Дербент 2000», — рассказал Денис Полунчуков.