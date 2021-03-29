Махачкала, 29 марта 2021, 14:54 — REGNUM Руководитель проекта Общероссийского народного фронта «Путешествуем по России» Денис Полунчуков обсудил развитие туризма в Дагестане с временно исполняющим обязанности министра по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан Расулом Ибрагимовым.
Как сообщил временно исполняющий обязанности министра, в Дагестане планируется создать пять туристических кластеров: «Прибрежный», «Горный», «Предгорный», «Дербент», «Охота и рыбалка на Ачикольских озерах». Расул Ибрагимов подчеркнул, что большое внимание в регионе уделяется и развитию инфраструктуры уже существующих туристических маршрутов. Так, например, будут построены тематические гостевые дома в районах известного кольцевого маршрута «Легенды Дагестана», который является визитной карточкой региона. Каждый гостевой дом будет иметь свою уникальность и национальный колорит.
Денис Полунчуков и Расул Ибрагимов рассмотрели возможности увеличения туристического потока. В прошлом году Дагестан посетили более 840 тыс. туристов, в этом году ожидается рост потока на 20−30%, который может превысить 1 млн человек. Врио министра добавил, что желающие отправиться в Дагестан могут воспользоваться как услугами крупных федеральных туроператоров, так и обратиться к любому из 62 региональных туроператоров, а на базе махачкалинского филиала Российского университета туризма и сервиса налажено обучение гидов-экскурсоводов. Координатор проекта ОНФ «Путешествуем по России» поинтересовался участием региона в программе туристического кешбэка, когда за покупку тура или бронирование гостиницы турист может получить компенсацию от государства в размере 20%, но не более 20 тысяч рублей. Расул Ибрагимов уточнил, что в Махачкале в этой акции участвуют четыре отеля и несколько региональных туроператоров.