Екатеринбург, , 14:54 — REGNUM Глава Сысерсткого городского округа Дмитрий Нисковских и мэр города Приедора, расположенного в Боснии и Герцеговине, Далибор Павлович подписали соглашение об установлении побратимских отношений. Документ предусматривает развитие прямых контактов между хозяйствующими субъектами городов, сотрудничества в сфере культуры, образования, туристические обмены, сообщает областной Департамент информполитики.

«Соглашение — это результат совместной работы с правительством Свердловской области. Мы планируем презентовать зарубежным партнерам наши инвестиционные проекты — создание нового загородного отеля в Сысерти, развитие зон отдыха и качественного сервиса для горожан и туристов. Предпринимателям может быть интересна взаимная торговля сельхозпродукцией, фруктами, нашим туроператорам — перспективы взаимного туристического обмена», — считает Дмитрий Нисковских.

Выбор муниципалитета для установления международных связей неслучаен: Приодор и Сысерть очень похожи. Это небольшие города, расположенные в местах с красивой природой. Они имеют значимую историю, богатый туристический потенциал, стремление развивать соответствующую инфраструктуру. Побратимский проект стал одной из первых инициатив недавно созданного в Сысерти Центра экономического и пространственного развития города.

Как отмечает министр торговли и туризма Республики Сербской Сузана Гашич, первым мероприятием станет презентация туристического потенциала региона и инвестиционных проектов.

Город Приедор расположен в одноименном мезорегионе Республики Сербской (не путать с Республикой Сербией) — энтитета (образования) в составе Боснии и Герцеговины. Население — более 32 тысяч человек. Рядом расположены Загреб, Белград, Будапешт и Вена.