Варшава, , 14:52 — REGNUM Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски не сыграет в отборочном матче чемпионата мира по футболу — 2022 против сборной Англии. Об этом 29 марта сообщил Польский футбольный союз.

Причиной стала травма форварда. В матче с Андоррой он травмировал колено и был вынужден покинуть поле на 63-й минуте.

Отмечается, что лечение такой травмы обычно проходит в течение от 5−10 дней. В связи с этим Левандовски вернётся в «Баварию», где будет проходить дальнейшую реабилитацию.

Матч между сборными Англии и Польша состоится 31 марта в Лондоне.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сборная Польши обыграла команду Андорры со счётом 3:0. Левандовски оформил дубль.

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