Сеул, , 14:55 — REGNUM 29 марта президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин произвёл перестановки в своей администрации, сообщает Yonhap News.

Согласно опубликованным данным, глава государства отправил в отставку главу Управления по вопросам политики Ким Сан Чжо. На его место назначен секретарь по экономике Ли Хо Сына.

Ранее местные СМИ сообщали о том, что Ким Сан Чжо повысил арендную плату за принадлежащую ему квартиру на 14,1%. Известно, что повышение аренды произошло за два дня до вступления закона, разрешающего повышение до 5% максимум.

Напомним, что в конце 2020 года Ким Сан Чжо подал в отставку, взяв на себя ответственность за рост цен на жильё и арендной платы, однако президент отклонил отставку.