Москва, , 14:51 — REGNUM Бывшего сотрудника Администрации президента России Наталью Бударину избрали секретарём Центризбиркома России. Итоги тайного голосования объявил председатель счётной комиссии Евгений Шевченко 29 марта в ходе первого заседания нового состава ЦИК.

Он уточнил, что за Бударину проголосовали 14 человек, против не было ни одного голоса. Один бюллетень признали недействительным.

Ранее члены ЦИК Антон Лопатин, Павел Андреев и Андрей Шутов поддержали предложение председателя комиссии Эллы Памфиловой израть Бударину секретарём. Другие кандидатуры не выдвигались.

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