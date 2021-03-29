Красногорск, , 14:53 — REGNUM С 24 апреля в Подмосковье стартует сезон фонтанов. Об этом 29 марта сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин на заседании правительства региона.

В общей сложности на территории Подмосковья будет работать более 200 фонтанов. К этому моменту на прилегающих к ним территориях будут разбиты клумбы и цветники.

«На 24 апреля запланирован единый день, когда все фонтаны в Московской области заработают. У нас 221 фонтан», — заявил Хайкин.

Читайте ранее в этом сюжете: В Подмосковье планируют строительство 11 новых медучреждений