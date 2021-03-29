Москва, , 14:48 — REGNUM Пекин перешёл к налаживанию более тесных отношений с Тегераном после встречи министров иностранных дел России и Китая, и это говорит о многом. Об этом 29 марта заявил исполняющий обязанности директора Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов на телеканале «Россия 24».

«Обратите внимание, что всё это происходит после, на мой взгляд, кардинально важной встречи между Лавровым и Ван И, где впервые была заявлена идея, что надо возвращаться к нормам ООН и надо создавать группу стран, озабоченных санкционной политикой», — заявил Маслов.

Он также отметил, что Пекин намерен укреплять отношения и с рядом других государств Ближнего Востока.

«Ван И, министр иностранных дел Китая, после удачной сделки с Ираном проехался формально по соперникам Ирана — он посетил и ОАЭ, и Саудовскую Аравию, Турцию. В планах — Оман и так далее», — указал эксперт.

«Это означает то, что Китай начинает быть активным игроком в политике и играть не только за себя, как это было ещё несколько лет назад, но предлагать какие-то глобальные тренды, в том числе и на Ближнем Востоке. Вообще, честно говоря, это очень необычно для Китая. Это новый виток его политики», — отметил он.

Ранее СМИ сообщили о том, что Китай собирается в ближайшие 25 лет инвестировать в Иран 400 млрд долларов в обмен на стабильные поставки нефти. Соответствующее соглашение было подписано 27 марта.