Токио, , 14:48 — REGNUM Министры обороны Индонезии Прабово Субианто и Японии Нобуо Киси встретились в Токио, чтобы обменяться мнениями по вопросам региональной безопасности и сотрудничества в области обороны, сообщает Kompas.

Прабово Субианто и Нобуо Киси обменялись мнениями о ситуации в Мьянме и выразили глубокую озабоченность.

«Министры подчеркнули намерение двух стран тесно сотрудничать по этому вопросу», — заявил официальный представитель министерства обороны Индонезии Дахнил Анзар Симанджунтак.

Стороны также обсудили план визита командующего Вооруженными силами Индонезии маршала Хади Тьяхджанто в Японию для проведения диалога по вопросам военного сотрудничества и технологий.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство иностранных дел Индонезии подтвердило сообщения об аресте индонезийского гражданина по делу о терроризме в Малайзии.

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