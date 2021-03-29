Красногорск, , 14:48 — REGNUM В 2021 году в Подмосковье начнётся строительство 11 новых медицинских учреждений. Об этом 29 марта заявил министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев на заседании регионального правительства.

Причем возведение семи объектов планируется начать в мае. При этом 81 объект здравоохранения должен быть отремонтирован до 1 сентября 2021 года.

«До 2024 года мы должны построить 17 объектов здравоохранения», — добавил Локтев.

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