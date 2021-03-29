Волгоград, , 14:48 — REGNUM Ещё 14 600 комплектов вакцины «Спутник V» поступило в Волгоградскую область, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 29 марта в региональном оперативном штабе. Полный курс иммунизации прошли 57 тысяч человек.

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Новая партия вакцины уже поступила в прививочные центры. Их в Волгоградской области — 57. В регионе сформирован необходимый запас, соответствующий потребностям на плановый период до получения очередной партии препарата. Первый компонент вакцины получили уже порядка 73 тысяч человек, полностью курс прошли около 57 тысяч жителей. Причём более 50% добровольцев это граждане старше 60 лет.

С начала прививочной кампании в Волгоградскую область поступило порядка 86 тысяч комплектов «Спутник V».