Белгород, , 14:48 — REGNUM 85 новых носителей коронавируса выявлены в Белгородской области 29 марта, что на три меньше, чем за предыдущие сутки. Выздоровел 31 пациент, записались на вакцинацию от COVID-19 ещё 506 добровольцев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Всего в Белгородской области подтверждены 34 106 случаев заражения коронавирусом. Справились с болезнью 29 952 человека. В стационарах находятся 960 пациентов, в том числе 33 на ИВЛ. Лечатся амбулаторно 2638 человек, на самоизоляции 9575 жителей. За минувшие сутки зарегистрированы два летальных исхода от осложнений при COVID-19, таким образом, в регионе скончались 556 пациентов.

На вакцинацию от COVID-19 записались 114 859 человек, полностью прошли иммунизацию уже 84 446 добровольцев.