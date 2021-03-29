Женева, Швейцария, , 14:48 — REGNUM Ни одна из существующих гипотез о происхождении нового коронавируса не исключается Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Об этом 29 марта заявил на пресс-конференции в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

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«Все гипотезы находятся на столе», — сказал глава ВОЗ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что Вашингтон путем критических заявлений пытается давить на Всемирную организацию здравоохранения и авторов доклада по происхождению нового коронавируса.