Мурманск, 29 марта 2021, 14:45 — REGNUM Руководитель лыжного похода в Хибинах, которого арестовали после гибели школьницы под лавиной, не признает свою вину. Как сообщил на пресс-конференции руководитель отдела особо важных дел Мурманского управления СК Никита Киселев, задержанный настаивает на том, что не нарушал требований безопасности, передает корреспондент ИА REGNUM.
Вместе с тем, следствие установило, что дети должны были идти по равнинной местности, но руководитель группы изменил маршрут похода и привел своих подопечных к вершине горного склона.
Как сообщало ИА REGNUM, 22 марта в Хибинах под сход снежной массы попала 12-летняя участница турпохода. Девочка скончалась. Возбуждено уголовное дело.