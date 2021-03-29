Мурманск, , 14:45 — REGNUM Руководитель лыжного похода в Хибинах, которого арестовали после гибели школьницы под лавиной, не признает свою вину. Как сообщил на пресс-конференции руководитель отдела особо важных дел Мурманского управления СК Никита Киселев, задержанный настаивает на том, что не нарушал требований безопасности, передает корреспондент ИА REGNUM.

Вместе с тем, следствие установило, что дети должны были идти по равнинной местности, но руководитель группы изменил маршрут похода и привел своих подопечных к вершине горного склона.

«Подозреваемый отклонился от запланированного маршрута и привёл группу к вершине склона отрога горы. Находясь на вершине указанного гористого участка местности, руководитель не обеспечил необходимую безопасность несовершеннолетним и организовал им спуск по лощине, понимая, что склон имеет сложный слоистый снежный рельеф», — рассказал Киселёв.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 марта в Хибинах под сход снежной массы попала 12-летняя участница турпохода. Девочка скончалась. Возбуждено уголовное дело.