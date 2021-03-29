Москва, , 14:45 — REGNUM Самым важным научным изысканием за 2020 год стало изобретение вакцины от коронавирусной инфекции. Такое мнение 29 марта на брифинге по итогам заседания оргкомитета всероссийской премии «За верность науке» высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Наверное, вакцины», — ответил официальный представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в России зарегистрированы три вакцины от коронавирусной инфекции. Первой в мире (в августе 2020 года) регистрацию прошёл препарат, разработанный Научным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, который получил название «Спутник V». в отктябре того же года была зарегистрирована «ЭпиВакКорона» от новосибирского центра «Вектор» Роспотребнадзора, в феврале 2021 года — «Ковивак», созданный Центром имени Чумакова РАН.

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Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что российские вакцины от коронавируса являются самыми лучшими в мире. Он подчеркнул, что у них нет никаких противопоказаний, и ими могут прививаться даже люди с достаточно тяжелыми хроническими заболеваниями — и нормально себя после этого чувствовать.