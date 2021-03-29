Тамбов, , 14:45 — REGNUM Футболисты «Тамбова» Дмитрий Герман и Александр Еркин дадут показания в Российском футбольном союзе (РФС) 2 апреля. Об этом 29 марта сообщил спортивный директор клуба Павел Худяков.

«2 апреля двух наших игроков вызывают в РФС. Сами ждём результатов этого общения», — цитирует Худякова ТАСС.

Ранее сообщалось, что РФС ведёт проверку в отношении двух футболистов «Тамбова», которых подозревают в ставках и участии в договорных матчах.

Они были вызваны в РФС. Кроме того, клуб отстранил их от тренировок на время расследования.

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