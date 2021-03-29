Казань, , 14:43 — REGNUM Глава Татарии, наставник конкурса «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» Рустам Минниханов встретился с победителями конкурса управленцев «Лидеры России 2020» — руководителем комитета по инновациям в группе компаний ICL Тимуром Кайданным и управляющим директором по работе с корпоративными клиентами Банка ВТБ Иреком Садыковым. Глава Республики будет их карьерным и профессиональным наставником в течение одного года.

Открывая встречу, Рустам Минниханов подчеркнул, что на федеральном уровне уделяется особое внимание выявлению опытных управленческих кадров.

«Мы всегда учитываем результаты конкурса «Лидеры России», и в этот раз семь финалистов стали нашими резервистами», — сказал наставник конкурса «Лидеры России». Он также напомнил, что кадровый резерв главы региона формируется в республике вот уже семь лет. В резерв отбирают активных и инициативных управленцев из различных отраслей экономики.

В рамках мероприятия Ирек Садыков представил идею по созданию цифрового сервиса для доступа к мерам поддержки малого и среднего предпринимательства: «У нас действует более 20 различных фондов и ведомств, которые оказывают прямую финансовую поддержку бизнесу. Например, фонд развития моногородов или фонд развития промышленности, но зачастую предприниматели находятся в информационном вакууме и не знают о тех мерах поддержки, которые они реализуют. Поэтому, когда я доложил о своем проекте и о тех проблемах, которые он может решить, Президент отозвался крайне положительно».

Тимур Кайданный предложил реализовать цифровую платформу межведомственного взаимодействия между существующими ведомственными информационными системами: «Что касается наших дальнейших планов, то в первую очередь я планирую продолжать совместную работу на благо родной Республики. Когда понимаешь, что у тебя есть наставник, который держит в голове огромное количество информации о таком большом и сложном регионе, как Республика Татарстан, и, более того, о бесконечном количестве взаимосвязей, происходящих в ней, то понимаешь, насколько бесценной может быть получаемая поддержка любых созидательных начинаний».

Напомним, первая встреча Рустама Минниханова и победителей конкурса прошла в январе. Тогда Ирек Садыков и Тимур Кайданный обсудили с президентом Татарии планы профессионального развития, поделились личными историями, а также рассказали о своих инициативах по развитию Татарии. В заключение встречи Рустам Минниханов отметил, что разработанные победителями конкурса «Лидеры России» проекты имеют прикладной характер, и поручил профильным ведомствам проработать возможность их дальнейшей реализации.