Москва, , 14:43 — REGNUM Тарифы на услуги такси в России на росли практически семь лет. С тех пор доллар вырос к рублю в 2,4 раза, а стоимость бензина Аи-95 фактически удвоилась в цене, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.

«Рыночная конъюнктура и итоги государственного регулирования цен на топливо в рознице рано или поздно приводят к отложенному эффекту. Цены на бензин продолжат рост и думаю, что не на 5−7%, а на 10−14% к началу 2022 года.

К сожалению для нашей нефтяной державы, в цене на бензин для граждан более 70% — это косвенный налог, акциз. Государство всегда будет бенефициаром в росте цен на топливо.

Маржинальность услуг такси за семь лет катастрофически снизилась. Это понятно из разговоров с воителями такси, которые в один голос говорят, что фактически уже не сводят концы с концами.

Думаю, что мы увидим рост цен на услуги такси на 20−25% и это еще не самый пессимистичный прогноз», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России прогнозируют, что стоимость поездки в такси может увеличиться примерно на 5−10%.