Москва, , 14:43 — REGNUM Китай своевременно начал действовать в направлении сотрудничества с ближневосточными странами. Об этом 29 марта заявил исполняющий обязанности директора Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов на телеканале «Россия 24».

«Китай показывает простую вещь: мир в изоляции, мир в санкционном режиме — это мир абсолютно бесперспективный. Поэтому надо снимать барьеры и торговые, и различные ограничительные меры», — заявил Маслов.

«Здесь, конечно, Китай выиграет больше всего, потому что у Китая гигантская товарная масса. Но при этом многие страны, которые, может быть даже и не с большим позитивом относятся именно к Китаю, хорошо встречают эти предложения, потому что тут очевидный выигрыш», — подчеркнул он.

Ранее СМИ сообщили о том, что Китай собирается в ближайшие 25 лет инвестировать в Иран 400 млрд долларов в обмен на стабильные поставки нефти. Соответствующее соглашение было подписано 27 марта.