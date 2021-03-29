Москва, , 14:43 — REGNUM Смена дизайна российских денежных знаков не несет больших инфляционных рисков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 марта заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии Роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал опасения бывшего министра экономики РФ Андрея Нечаева, который считает, что если изменение дизайна будет связано с увеличением денежной массы, то это может спровоцировать рост инфляции.

«Вообще странно связывать инфляционные риски со сменой дизайна купюр, — сказал Ковригин. — Пока сложно сказать, насколько переход на новый дизайн купюр повлияет на риск увеличения объемов денежной массы, а соответственно, и инфляции. Пока ЦБ не давал никаких комментариев. Обычно замена денежных знаков осуществляется с одновременным изъятием старых купюр из оборота. Что касается объема денежной массы к ВВП, то в развивающихся странах это значение, как правило, равно 1 и даже выше. ЦБ РФ придерживается классического монетаризма, и у нас этот показатель составляет в среднем 0,7. Поэтому кратковременное увеличение объёма наличности больших инфляционных рисков не несёт».

Как подчеркнул Ковригин, периодическая замена денежных знаков и введение в оборот более защищённых монет и купюр — обычная практика, которую проводят страны минимум раз в 10 лет.

«России тоже надо думать об усилении защиты денежных знаков, отсюда и желание ЦБ изменить их дизайн», — пояснил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что если в России в обращении долгое время будут находиться и обновленные, и старые купюры, это увеличит денежную массу, а стало быть, и инфляцию.

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