Ярославль, , 14:42 — REGNUM На юридическом факультете Ярославского государственного университета имени Демидова неизвестный с ножом напал на студента. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе университета.

«Мальчика одного, студента, вызвал нападавший по телефону, и случилось то, что случилось. Нападавшего быстро задержали, мальчика отвезли в больницу. Росгвардию вызвали и всё быстро случилось — его задержали», — рассказала начальник управления по связям с общественностью ЯрГУ им. П.Г. Демидова Юлия Цофина.

В настоящий момент на месте происшествия работает полиция.