Майкоп, , 14:40 — REGNUM В Адыгее МВД устанавливает личность мужчины, катавшегося на коне в магазине. Видео было размещено в соцсети. По нему организована проверка, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Предположительно, инцидент с всадником произошел на территории Майкопского района», — цитирует ТАСС представителя МВД по Адыгее Байзета Гомлешко.

На видеокадрах видно, что всадник, лицо которого скрыто, разъезжает между полками с продуктами питания. При этом конь степенно и аккуратно обошел всю территорию небольшого магазина, не уронив ни одного предмета с полок.

Как сообщили в МВД, если будет подтверждено, что данный инцидент произошел в республике, мужчину привлекут к ответственности.