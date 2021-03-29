Москва, , 14:41 — REGNUM Объем заявок на вакцинацию в Подмосковье достигает 20 тыс. в день. Об этом 29 марта заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства.

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«Запись на вакцинацию достигает 20 тысяч, но ввиду тех или иных причин не все приходят на прививку», — сказал Воробьев.

Однако до пунктов вакцинации в конечном итоге доходят не все. Поэтому показатели ежесуточного числа сделанных от COVID-19 прививок в регионе составляют порядка 14−15 тыс. уколов.

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