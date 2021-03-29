Красноярск, , 14:40 — REGNUM Новая партия вакцины от COVID-19 (15 тысяч доз) поступила в Красноярский край. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном минздраве.

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Сегодня, 29 марта, от коронавируса вакциной «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») привился министр здравоохранения края Борис Немик. Второй компонент вакцины он получит через 21 день.

По данным минздрава, губернатор региона Александр Усс потребовал, чтобы вакцину оперативно доставили в медучреждения края. В регионе развёрнут 91 прививочный пункт.

Ожидается, что до конца апреля край получит ещё 15 тысяч доз вакцины. Всего с начала вакцинации регион получил 150 тысяч доз.

За 2021 год в Красноярском крае планируют привить от коронавируса более миллиона жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе по состоянию на 29 марта выявлено 66 539 носителей коронавируса.

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