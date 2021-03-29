Санкт-Петербург, 29 марта, 2021, 14:56 — ИА Регнум. Жителей Санкт-Петербурга предупредили о сильном ветре во вторник, 30 марта. По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в городе на Неве местами ожидаются порывы южного и юго-западного ветра скоростью до 15 м/с.

Дарья Драй ИА REGNUM На улицах Петербурга

Пешеходов и автомобилистов сотрудники МЧС просят проявлять повышенную внимательность и осторожность, держаться в стороне от неустойчивых конструкций и деревьев.

Кроме того, согласно прогнозу синоптиков, в предпоследний день марта ожидает дождь. Ночью он будет умеренным, а днем небольшим. Температура воздуха ночью составит +5…+7 градусов, днём +7…+9 градусов. Атмосферное давление будет ночью понижаться, днём мало меняться.