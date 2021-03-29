Москва, , 14:39 — REGNUM Россия обеспокоена эскалацией напряженности на Донбассе. Об этом 29 марта заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, российская сторона продолжает согласовывать видеоконференции президента России Владимира Путина, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и главы Франции Эммануэля Макрона.

Представитель Кремля добавил, что конференция готовится не как мероприятие в формате «нормандской четверки». Песков отметил, что собеседники могут затронуть тему эскалации конфликта на Донбассе.

Ранее официальный представитель Германии Штеффен Зайберт заявил, что видеоконференция лидеров России, Германии и Франции, запланированная на 29 марта, не состоялась.

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