Уфа, , 14:46 — REGNUM Тяжелую травму получил ребенок в результате неосторожного обращения с огнем в Башкирии. Об этом 29 марта сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что инцидент произошел 28 марта текущего года в Кугарчинском районе.

«В результате неосторожного обращения с огнем, ребенок 2017 года рождения получил термический ожог», — сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что сейчас пострадавший лежит в реанимации. Врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое.

По сообщению пресс-службы ведомства, в текущем году в Башкирии в результате пожаров погибли трое несовершеннолетних.