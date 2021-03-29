Уфа, 29 марта 2021, 14:46 — REGNUM Тяжелую травму получил ребенок в результате неосторожного обращения с огнем в Башкирии. Об этом 29 марта сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.
Сообщается, что инцидент произошел 28 марта текущего года в Кугарчинском районе.
Отмечается, что сейчас пострадавший лежит в реанимации. Врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое.
По сообщению пресс-службы ведомства, в текущем году в Башкирии в результате пожаров погибли трое несовершеннолетних.