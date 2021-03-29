Кишинёв, , 14:39 — REGNUM Большинство жителей Молдавии недовольны тем, каким курсом движется их страна. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного в республике сотрудниками Международного исследовательского центра IMAS International.

Согласно результатам исследования, 71% опрошенных заявили, что считают курс Молдавии неверным. Согласны с политикой руководства страны 19% респондентов. Остальные 10% не смогли отметить на вопрос.

Кроме того, 19% опрошенных сказали, что крайне недовольны своим уровнем жизни. 33% респондентов сообщили, что скорее недовольны им, а 18%, сказали, что скорее довольны. Только 1% опрошенных заявили, что вполне довольны своим уровнем жизни. Остальные затруднились с ответом на этот вопрос.

Опрос в Молдавии проводился с 9 по 23 марта. В нём участвовали 1115 жителей страны. Погрешность исследования оценивается на уровне 3%. Обнародованы итоги опроса были 29 марта.

Стоит отметить, что, согласно данным опроса, опубликованного в январе 2021 года, 55% опрошенных сказали, что недовольны курсом страны.

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