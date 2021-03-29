Токио, , 14:38 — REGNUM Японская компания Toyota представит 1 августа 2021 года новый внедорожник Toyota Land Cruiser 300. Об этом сообщает портал Autohome.

Отмечается, что весной Toyota должна обнародовать технические характеристики новой модели. В это же время стартует приём заявок на новый Land Cruiser 300.

По предварительным данным, внедорожнику оставят несущую лонжеронную раму. Размеры новинки также мало изменятся. Вместо восьмицилиндрового двигателя на 4,6 л автопроизводитель установит гибридную установку, в которую войдут мотор объёмом 3,5 л мощностью 299 л. с., а также 180-сильный электродвигатель.

Кроме того, Toyota представит версию внедорожника с битурбированным шестицилиндровым мотором объёмом 3,5 л мощностью 415 л. с. Точно таким же двигателем оснащается седан Lexus LS 500.

Новый Land Cruiser 300 может получить систему ухода от столкновений, адаптивный круиз-контроль, систему кругового обзора, панорамную крышу с люком и многое другое.

Напомним, китайская компания Wuling Motors представит новый внедорожник Yinbiao, который станет бюджетным аналогом Toyota Land Cruiser Prado.

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