Пенза, , 14:41 — REGNUM Временно исполняющий обязанности главы Пензенской области Олег Мельниченко не доволен благоустройством областного центра. Сегодня, 29 марта, в доме регионального правительства прозвучали поручения на эту тему.

Городские объекты необходимо содержать в надлежащем виде и не важно, центральная это часть Пензы или окраина. Новозападное кладбище, которое врио губернатора посетил в минувший выходной, также в неприглядном виде. «Люди идут, спотыкаются, падают, дорожки не чищены, могилы занесены снегом, в том числе и на Аллее Славы, где похоронены люди, которые руководили регионом, герои, погибшие при исполнении служебного долга, получившие государственные награды. Я не удовлетворён увиденным, прошу принять решение относительно руководителя МУП «Спецбюро», — поручил Мельниченко главе администрации Пензы Андрею Лузгину.

Во внимании городских властей нуждаются улицы и Юбилейная площадь, «их нужно содержать в порядке», — добавил врио главы области.

С 1994 по 2004 годы Пензу возглавлял ныне избранный советник Александр Калашников, вот и посоветуйтесь с ним на тему благоустройства, ведь ему приходилось работать в кризисное время, когда денег не было, зарплату не платили, а улицы были в надлежащем состоянии, обратился к Лузгину Мельниченко.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в Пензенской области активизируют работу по благоустройству территорий. Предстоит привести в порядок дороги, тротуары, ливневые канализации.

Читайте также: Месячник по благоустройству стартовал в Пензенской области