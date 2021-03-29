Сейлем, США, , 14:37 — REGNUM В городе Сейлем (штат Орегон, США) произошли столкновения между сторонниками бывшего американского лидера Дональда Трампа с представителями ультраправой группировки Proud Boys («Гордые парни») и сторонниками левых движений «антифа». Об этом 29 марта сообщает местный телеканал OPB.

По информации источника, группировка Proud Boys приехала в Сейлем 28 марта и до этого несколько дней ее участники распространяли листовки с заявлениями, что они собираются в поддержку «свободы».

На запечатлённых телеканалом кадрах видно, как пикап на большой скорости проезжает на улице сквозь толпу демонстрантов из числа «антифа», едва не сбив одного из них с ног, а потому около и сквозь толпу демонстрантов проезжает еще несколько автомобилей, на что последние забрасывают машины разными предметами и брызгают их краской.

При этом правоохранители не вмешивались в происходящее и только после 15:30 по местному времени (02:30 мск 29 марта) потребовали собравшихся разойтись, назвав собрание незаконным.

Также один из вышедших из пикапа и направивших на демонстрантов оружие мужчин был задержан, кроме того, полицейские задержали нескольких членов «антифа». Отмечается, что это первое столкновение между Proud Boys и членами «антифа» в Орегоне после штурма Капитолия, произошедшего 6 января.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что доступ к электронным почтовым ящикам главы министерства внутренней безопасности США и сотрудников отдела кибербезопасности оказался в распоряжении хакеров.