Великий Новгород, , 14:47 — REGNUM Более 90% пожилых пациентов социальных учреждений Новгородской области привились от COVID-19. Об этом 29 марта сообщили в пресс-службе областной администрации.

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С начала пандемии новой коронавирусной инфекции стационарные организации социального обслуживания Новгородской области, предоставляющие услуги пожилым людям и инвалидам, работают в режиме временной самоизоляции. В них проживают более двух тысяч пожилых людей и инвалидов, работают около тысячи человек.

«Все проживающие, в силу возраста и состояния здоровья, относятся к группе высокого риска. В связи с этим, с февраля министерством труда и социальной защиты населения совместно с министерством здравоохранения региона организована работа по 100% вакцинации всех желающих граждан из этой категории. В приоритетном порядке — пациентов и работников социальных учреждений старше 60 лет», — отметили в пресс-службе.

В настоящее время вакцинировано 92% пожилых граждан и инвалидов, проживающих в стационарных организациях и почти 50% работников и вакцинация продолжается.

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