Москва, , 14:34 — REGNUM Китай переходит к активной внешней политике в направлении ближневосточных государств. Об этом 29 марта заявил исполняющий обязанности директора Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов на телеканале «Россия 24».

«Это означает то, что Китай начинает быть активным игроком в политике и играть не только за себя, как это было ещё несколько лет назад, но предлагать какие-то глобальные тренды, в том числе и на Ближнем Востоке. Вообще, честно говоря, это очень необычно для Китая. Это новый виток его политики», — заявил Маслов.

При этом Китай не намерен ограничиваться лишь укреплением связей с Ираном, указал он.

«Это только первая точка, потому что Ван И, министр иностранных дел Китая, после удачной сделки с Ираном проехался формально по соперникам Ирана — он посетил и ОАЭ, и Саудовскую Аравию, Турцию. В планах — Оман и так далее», — отметил эксперт.

Ранее СМИ сообщили о том, что Китай собирается в ближайшие 25 лет инвестировать в Иран 400 млрд долларов в обмен на стабильные поставки нефти. Соответствующее соглашение было подписано 27 марта.