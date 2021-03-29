Красногорск, , 14:38 — REGNUM По состоянию на 29 марта в Подмосковье от COVID-19 вакцинировано порядка полумиллиона человек. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства.

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При этом темпы вакцинации достигли порядка 15 тыс. прививок ежедневно, подчеркнул он.

«Сейчас сделано порядка полумиллиона прививок. В день 14−15 тыс. вакцин мы ставим», — заявил глава региона.

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