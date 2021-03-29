Вашингтон, , 14:33 — REGNUM Иллюстрация на новой карте для коллекционной карточной игры Magic: The Gathering может оказаться плагиатом. Об этом 29 марта сообщает издание PC Gamer.

https://twitter.com/omgscarypet/status/1376180852070174720

Художник Китт Лапенья (также известный под ником scarypet) опубликовал видеоролик, в котором он сравнивает изображением с карты древнего дракона Никола Боласа со своим старым рисунком, опубликованном на DeviantArt в 2016 году. На видео очевидно сходство между двумя изображениями — однако представители Wizards of the Coast (издатели игры) пока никак не прокомментировали ситуацию.

Напомним, Magic: The Gathering — это популярная коллекционная карточная игра, в которой игроки сражаются друг с другом при помощи заклинаний и призванных существ. Она была разработана Ричардом Гарфилдом в 1993 году.

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