Варшава, , 14:33 — REGNUM 29 марта президент Польши Анджей Дуда получил от лидера США Джо Байдена приглашение к участию в Международном климатическом форуме, который состоится 22 апреля — в День земли. Об этом сообщает Polskie Radio.

Польский президент сообщил журналистам, что принял приглашение и планирует выступить на мероприятии с речью о том, как сочетать климатическую политику с созданием рабочих мест и экономическим ростом.

В своем приглашении для Дуды президент Джо Байден подчеркнул, что во время борьбы с пандемией нельзя забывать об угрозе изменения климата.

«Мир уже испытывает разрушительные последствия изменения климата. Научные исследования не оставляют сомнений в том, что если мы не увеличим наши усилия в течение этого десятилетия, то мы нанесем будущим поколениям неисчислимый ущерб», — отметил президент США.

Ожидается, что в данному форуме примут участие лидеры 40 стран мира.