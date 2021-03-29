Москва, , 14:49 — REGNUM Певица и блогер Айза Долматова объявила о расставании с певцом Олегом Майами (настоящее имя — Олег Кривиков). Об этом она сообщила в историях своего Instagram-аккаунта 29 марта.

На вопрос, расстались ли они с Олегом Майами, певица коротко ответила: «Да». Также Долматова попросила «закрыть уже эту тему».

Об отношениях Айзы Долматовой и Олега Майами стало известно в сентябре 2020 года. На протяжении всего романа пара сходилась и расходилась несколько раз.

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