Париж, , 14:38 — REGNUM Фармацевтическая компания Servier виновна в непредумышленном убийстве нескольких сотен человек, принимавших препарат для больных диабетом с избыточным весом Mediator. Такое решение вынес суд в Париже, сообщает 29 марта агентство France-Presse.

Компания наказана штрафом в размере 2,7 млн евро за «непредумышленные убийства и телесные повреждения». Кроме того, 303 тыс. евро выплатит Национальное агентство по безопасности лекарственных препаратов, которое, как признал суд, «провалило свою миссию по охране здоровья».

Судебное решение было объявлено через более чем десять лет после громкого скандала вокруг препарата Mediator. Суд над компанией начался в 2019 году. Servier обвинили в том, что пациенты не знали о побочных эффектах и возможном летальном исходе от приёма этого лекарства.

Mediator предназначался для больных диабетом, который страдают избыточным весом. Позднее его стали назначать всем, кто хотел подавить аппетит, чтобы похудеть.