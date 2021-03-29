Москва, , 14:30 — REGNUM Поскольку почти 80% населения уже прошли вакцинацию, Гибралтар является одной из первых территорий в мире, которая сможет вернуться к нормальной жизни и отказаться от ограничений, связанных с коронавирусом. Об этом пишет издание La Razón.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: скандалы с вакцинами и рост числа умерших — трансляция»

После отмены комендантского часа и разрешения барам и ресторанам работать до двух часов ночи, с 29 марта также можно ходить без маски.

Главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо уже объявил 22 марта в парламенте, что нынешняя низкая заболеваемость COVID-19 является «демонстрацией эффективности нашей программы вакцинации».

С сегодняшнего дня использование масок больше не является обязательным на открытых пространствах: Calle Real (Главной улице), главной дороге и остальных улицах в центре города.

Как сообщило правительство, 28 мартав Гибралтаре было всего 10 активных случаев заболевания коронавирусом. Число смертей от COVID-19 на этой британской территории, насчитывающей 33,7 тысячи жителей, составляет 94 человека.