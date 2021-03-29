Симферополь, , 14:29 — REGNUM В столице Республики Крым Симферополе завершился конкурс по отбору кандидатов на пост главы городской администрации, сообщили в пресс-службе мэрии 29 марта.

Всего для участия в конкурсе было подано восемь заявок. По итогам их рассмотрения конкурсная комиссия, которую возглавил председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк, выбрала двух финалистов. Ими стали временно исполняющий полномочия главы администрации Валентин Демидов и временно неработающий общественник Михаил Шумилин. Окончательное решение о назначении главы администрации города должен принять горсовет.

Как сообщало ИА REGNUM, Елена Проценко, занимавшая пост главы администрации Симферополя с осени 2019 года, написала заявление об уходе с поста по собственному желанию 17 февраля.