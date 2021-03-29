Москва, , 14:36 — REGNUM План благоустройства городов после зимы будет разработан в Подмосковье. Соответствующее поручение дал губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства.

Глава региона отметил, что во время посещения подмосковных городов и населенных пунктов во второй декаде марта, он увидел запрос общества на благоустройство территорий.

«Прошу вас на этой неделе соответственно подготовить четкий мобилизационный план по наведению порядка. Все города должны радовать глаз. На этой неделе в середине или по ее завершении убедитесь, что у каждого есть план, который позволит нам видеть города чистыми и опрятными», — заявил Воробьев.

Читайте ранее в этом сюжете: В Подмосковье начался единый день вакцинации от коронавируса